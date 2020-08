Festivals de cinéma, nous voilà!

Bruxelles, Venise, Deauville… Après un printemps frustrant et l’annulation hautement symbolique de Cannes, les festivals, c’est reparti.

Alors que les salles attendent la rentrée avec impatience, Angoulême et son Festival du Film Francophone redonne le feu vert à partir de ce 28 août. Les réservations sont obligatoires et se chiffrent déjà à plus de 12.000 (sur 28.000 places disponibles).

Festivals Brussels Short Film Festival, du 2 au 12 septembre Brussels International Film Festival, du 3 au 13 septembre

Chez nous, c’est "deux pour le prix d’un", avec l’organisation presque conjointe du BRIFF (Brussels International Film Festival) et du BSFF (Brussels Short Film Festival). Avec Costa-Gavras en invité d’honneur, le très attendu "Des hommes" de Lucas Belvaux en film d’ouverture, une compétition belge bien nourrie, et une sélection internationale de haut vol, le BRIFF a voulu placer la barre haut, histoire de ne surtout pas faire rimer crise sanitaire et morosité.

Trois questions à Céline Masset, programmatrice du BRIFF

1. À quoi va ressembler un festival post-Covid?

À un festival tout court! Dans le respect le plus strict des injonctions sanitaires évidemment. Mais ce sera l’occasion pour beaucoup de professionnels et de cinéphiles de se revoir après des mois. Et puis il y aura des invités, et même un lieu de convivialité sur la place de la Monnaie, histoire de refaire le monde après les projections, et de rencontrer les équipes des films. Des projections en plein air sont prévues, conjointement avec le BSFF, le festival dévolu aux courts-métrages. Sans oublier une masterclass donnée par Costa-Gavras, dont nous programmons plusieurs films emblématiques. C’est extraordinaire d’avoir un pilier comme lui, dont les films sont des classiques et fustigent toutes les formes de dictature. Il nous éclairera de son expérience, en ces temps troublés où nous avons bien besoin de mettre les choses en perspective.

2. L’affiche est très relevée…

Oui, nous avons la chance d’avoir "Des hommes" en ouverture. Lucas Belvaux sera là pour présenter le film, ainsi que Jean-Pierre Darroussin. C’est un film très fort, avec la guerre d’Algérie en toile de fond. En clôture une fausse comédie romantique mais vraie découverte: "Antoinette dans les Cévennes". L’histoire d’une jeune femme qui fait la randonnée Stevenson pour suivre son amant, mais qui va surtout se découvrir, elle.

3. Du cinéma belge?