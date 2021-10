"Fin heureuse" entre Scarlett Johansson et Disney qui annoncent un accord

Scarlett Johansson et Disney ont mis fin au litige qui les opposait depuis la sortie du film "Black Widow" sur Disney+.

Scarlett Johansson et Disney ont annoncé, jeudi, avoir trouvé un accord - dont les contours n'ont pas été dévoilés- sur le différend financier qui les opposait dans le cadre de la sortie du film "Black Widow ".

"Je suis heureuse que nous ayons pu résoudre nos différends avec Disney", a déclaré l'actrice par voie de communiqué. "Je suis incroyablement fière du travail accompli ensemble au fil des années, et j'ai énormément apprécié ma relation artistique avec leur équipe. J'ai hâte de poursuivre notre collaboration dans les prochaines années", poursuit-elle.

Violation de contrat

Le long-métrage avait été lancé en simultané dans les salles et sur la plateforme de streaming Disney+, ce que l'actrice américaine considérait comme un non-respect de clause contractuelle. Scarlett Johansson avait déposé plainte, en juillet dernier, devant un tribunal de Los Angeles, arguant qu'elle avait obtenu de la maison d'édition américaine Marvel Enternainment que la sortie du film se ferait uniquement en salle.

Un manque à gagner

Cette stratégie n'aurait profité qu’à l'entreprise, selon Scarlett Johansson, l'une des actrices les mieux payées de Hollywood. Le groupe aurait utilisé l'épidémie comme prétexte pour retarder la sortie du film dans les salles. Il aurait ainsi profité de l'occasion pour sortir "Black Widow" simultanément sur Disney+, cela dans le but d'attirer plus d’abonnés, et ainsi de faire grimper le cours de son action.