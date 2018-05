François Damiens: "La vie est un bal où les gens vont masqués"

Dans "Mon ket", en salles ce mercredi, François Damiens incarne Dany Versavel, un repris de justice qui s'évade de prison pour retrouver son fils, Sullivan. Une aventure qui va le mener dans les couloirs d'un hôpital, chez un chirurgien esthétique (pour changer de visage) ou encore chez un marabout... Autant de situations prétextes à des scènes désopilantes, laissant les spectateurs interloqués ou sujets à des fous rires. Pour son premier passage derrière la caméra, l'acteur belge est retourné à ses premières amours: les caméras cachées.

"Mon Ket", qui sort ce mercredi sur les écrans, est-il le film le mieux joué de tous les temps? Pour le savoir, nous avons cuisiné son réalisateur, sans nous cacher!

Après des années de caméra cachée, il restait une nostalgie?

Vue en plein écran Pour le tournage de "Mon Ket", François Damiens et ses acolytes piégaient jusqu'à douze personnes par jour. ©UNIFRANCE FILMS

Oui, je voulais mettre ça au service d’un vrai film. La grande question c’était: "comment mélanger fiction et réalité?" Parce que personne ne joue aussi bien qu’à "l’insu de son plein gré". C’est le relâchement absolu, comme à Roland Garros, quand tu renvoies pour du beurre, tu la mets à chaque fois sur la ligne. L’étonnement de la femme qui voit que j’apprends à fumer à mon fils, vas-y pour le recréer. Y a que des De Niro pour faire ça. Moi je ne pouvais pas me payer 25 De Niro alors j’ai pris 25 personnes qui ne savent pas qu’on les filme…

Tous les autres metteurs en scène se trompent quand ils prennent des professionnels?

Qu’est-ce qui goûte plus la tomate qu’une tomate? Un acteur essaie de se rapprocher le plus possible de la réalité. Tout est fait pour ça autour de lui, le texte, les costumes, les décors, tout. Je prends le problème à l’envers: je vais chercher le vrai à la source. Après, la mise en place pour obtenir ça est très complexe. Des mois et des mois de travail, plus que pour un film "normal". Il ne suffit pas de se baisser. "La vie est un bal où les gens vont masqués", ok, tout le monde est le comédien de sa propre vie. Mais il faut dénicher les bons et les mettre en condition d’être au top.

Là-dessus, il faut une histoire…

Vue en plein écran ©BELGA

Le personnage principal est une caricature, il croit que tout s’achète. Avec son fils, il entre dans le copain-copain car il ne pourra clairement pas servir d’exemple… Il pense qu’on recrée une famille en trois jours… J’avais envie de dénoncer l’orgueil et la bêtise de ces gens-là. En même temps il donne le principal: de l’amour, de la confiance… Avec Benoît Mariage (qui cosigne le scénario), on a voulu humaniser ce baraki de grands chemins, créer de l’émotion, de la tendresse. En faire un vrai personnage. Sinon on aurait eu juste un film prétexte à des caméras cachées qui font rire. On cherchait une autre dimension, un vrai parcours pour ce gars. Là on arrive à la notion de Belgique. Je voulais aussi montrer au public français comment c’est chez nous. Ils disent toujours "les Belges sont sympas, décalés…", je trouve ça condescendant. Ici, on trouve des gens comme on voit dans le film: généreux d’eux-mêmes, de leur temps, sans filtre.

Comment se passe une journée de tournage?

Vue en plein écran ©UNIFRANCE FILMS

Malgré une mise en place technique très compliquée avec une régie, des caméras partout, moi qui ai mon oreillette, le maquillage, au final, on part à chaque fois d’une page blanche. La grande inconnue: qui sera là? On fait souvent jusqu’à douze personnes piégées par jour. Chaque fois je repars du même canevas, et je m’adapte en temps réel. Ça donne des choses incroyables, comme lorsque Dany vient de s’évader – sa gueule passe en boucle sur la télé de la salle d’attente à l’hôpital – et le gars à côté de qui je m’assieds reconnaît un des gardiens. "Lui, c’est Sébastien"… Là, vertige. Le gars avait fait 20 ans de prison! La réalité rattrape toujours la fiction à un moment. Il faut être prêt, bien réagir, aller le plus loin possible, rester sur le fil.