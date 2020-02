Geraldine Chaplin: "Vous avez vu la différence entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien!"

Comédie dramatique

«The Barefoot Emperor». Jessica Woodworth et Peter Brosens

Avec Peter Van den Begin (gratifié du Meilleur Acteur aux Magritte du cinéma 2018 pour "King of the Belgians" des mêmes réalisateurs), Geraldine Chaplin, Lucie Debay, Bruno Georis, Udo Kier...

En salle dès le mercredi 4 mars.

C’est une comédie mais tellement décalée qu’elle en est, par moments, gênante. Alors qu’il se trouve en mission dans les Balkans, le roi des Belges, planté par l’incontournable Peter Van Den Begin – l’acteur flamand qui apparaît dans pratiquement tous les films belges tournés ces dernières années –, est touché d’une balle à l’oreille.

La scène se joue à Sarajevo où l’on commémore l’attentat de Franz Ferdinand d’Autriche qui déclencha la Première Guerre mondiale. Ensuite, le roi et son escorte, composée uniquement de trois personnes, aboutissent sur l’île de Brijuni, en Istrie. Là où se trouve l’une des résidences du Maréchal Tito. Et aussi un parc animalier très fréquenté par les touristes en été.

Du coup, on visite la résidence de style fifties et on ne s’étonne pas de voir apparaître une girafe par-ci, un zèbre par-là. Alors que le monarque apprend que la Belgique est au bord de l’explosion, on lui propose de devenir empereur de la Nova Europa. Kesako? Eh bien, la nouvelle Europe fasciste où l’on choisira la Wallonie pour parquer les réfugiés et migrants de tous bords et horizons.

À force de mélanger les thématiques et les faits historiques, le duo de réalisateurs se prend les pieds dans l’intrigue et nous sème en cours de route. Et Tito? On aurait bien aimé qu’il apparaisse pour de vrai car, c’était un sacré personnage.

Joëlle Lehrer