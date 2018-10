Gilles Lellouche: "Je regarde ceux qui n'ont pas de Rolex"

Gilles Lellouche réalise avec "Le Grand Bain" un formidable film choral sur ces quinquas qui ont le vague à l’âme. "The Full Monty", mais très frenchy.

Cinéma "Le grand bain" Note: 4/5 De Gilles Lellouche. Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine, Jean-Hughes Anglade, Félix Moati, Virginie Efira et Leila Bekhti.

"Everybody wants to rule the world", de Tears for Fears dans l’intro, donne le rythme à cette comédie sociale d’aujourd’hui. Gilles Lellouche, pour sa première réalisation, met l’accent sur une bande de quinquas fragile. Mathieu Amalric est l’hypocondriaque dépressif, Philippe Katerine, le Titi candide au cœur de marshmallow, Guillaume Canet, le directeur d’usine au ton cassant, Benoît Poelvoorde, le mec qui croit pouvoir vendre des piscines dans un bled pourri, Jean-Hughes Anglade, le musicos raté, Félix Moati, le sympa…

Bande-Annonce

Il y a aussi un Tamoul que personne ne comprend. Sept mecs pour qui la vie, c’est vraiment compliqué, et qui vont se retrouver dans une team de natation synchronisée, non sans se faire chambrer par l’équipe de water-polo. Ils ne sont ni musclés ni épilés. Et pour les coacher, deux fantastiques femmes ne vont pas les épargner: Virginie Efira et Leila Bekhti. Et tous ensemble, ils vont réussir un inaccessible rêve. On rit beaucoup et on a chaud au cœur face à cette expérience humaine brillamment contée.

Gilles Lellouche, vos personnages ont la cinquantaine dépressive…

Le départ, c’est une morosité, une mélancolie que j’ai sentie chez mes contemporains. Un manque de perspective, de souffle. Anglade, c’est un rockeur raté qu’on découvre à travers les yeux de sa fille. Jusqu’il y a peu, elle le voyait comme un chanteur, avec des instruments, des lumières. À 15 ans elle commence à partager sa souffrance. La question c’est: quels étaient mes rêves? Qu’est-ce que j’en ai fait? Ce sont des gens qui se sont déçus. Un homme de 50 ans, dans le regard des autres, c’est quoi? Je voulais faire l’anti-Jacques Séguéla, lui qui disait que si on n’a pas de Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Je regarde tous ceux qui n’ont pas de Rolex.

Pourquoi la natation synchronisée?

Le sport amateur, c’est un des derniers endroits où les gens se croisent, se parlent. Le vestiaire, c’est le lieu où ils se mettent à nu, au propre comme au figuré. Le lieu de la séance de psychologie collective, libératoire et inconsciente. Là, on a le droit de se retrouver, portable éteint. C’est un lieu de liberté "tolérée" par la société, la famille: la salle de sport. Pour toutes les religions, toutes les catégories socioprofessionnelles. Le poids qui pèse sur l’homme occidental moderne est énorme. Il s’est mis la corde au cou, il étouffe. Pourquoi?

Vos comédiens sont nus…

Et gracieux! Or, le corps d’un homme de 50 ans, c’est quelque chose qu’on cache. Les poils, les bourrelets, c’est tabou. La nudité, ça met tout le monde d’accord. C’est bon pour les gens, mais aussi pour les acteurs, pour le travail, le jeu. Les acteurs se sont apprivoisés pendant les 4 mois d’entraînement, un parcours parallèle à celui des personnages dans le film: vers l’essentiel.

Comment avez-vous géré le mélange des genres: comédie, social, auteur…

À l’écriture. On a mis presque trois ans. Un an et demi de structure pure. Avant de se pencher sur l’histoire proprement dite, on a développé les arcs de chacun des personnages. Il fallait une couche et une sous-couche, pour éviter le côté prévisible du film de sport.

Vous avez fait de la coréalisation ("Narco", 2004), des sketches ("Les infidèles", 2012). En fait, c’est votre premier vrai film…

Ce film, ça fait 5 ans que je suis dessus, j’ai un demi-cerveau qui ne fait que ça 24 heures sur 24. L’engagement d’un réalisateur, ça n’a rien à voir avec aucun des autres corps de métier sur un film. Ça m’a nourri, habité. Le sujet est très personnel: le personnage de la maman de Guillaume (Canet), c’est ma grand-mère. Ce côté bipolaire où elle l’embrasse puis elle l’insulte… Pour la résidence médicalisée où elle habite, j’en ai vu 76. Finalement j’ai trouvé mon rêve: le jardin, le banc, tout y était. Eh bien, c’était la même clinique! Celle où j’allais voir ma grand-mère durant ses trois derniers mois. J’ai halluciné. Pour vous dire que le cinéma, c’est un chemin vers les autres. Mais c’est aussi un chemin vers soi.