Grand Corps Malade au chevet de la vie scolaire

Deux ans après "Patients", film qui retraçait les étapes de sa propre réadaptation, le slameur français s’attaque avec brio à "la vie scolaire".

Un vrai vent de fraîcheur, tant le film ne suit jamais le schéma classique de la rédemption.

C’est le jour de la rentrée au collège, et chacun va essayer de trouver sa place. Samia, la nouvelle C.P.E. (Conseillère Principale d’Éducation), qui a choisi Saint-Denis pour être plus proche de la prison où est détenu son compagnon – mais personne ne le sait… Yanis, un élève tchatcheur mais surtout intelligent – mais ça non plus personne ne le sait… Moussa, le nouveau surveillant qui connaît tous les gosses car il vient du quartier… Le prof de musique néo-hippie, qui trouve que tout le monde a son mot à dire, et sa note à jouer. Sans oublier le prof de maths à la répartie d’enfer, respecté par les élèves, et qui a repéré une certaine nouvelle Conseillère Principale d’Éducation, qui n’est pas pour lui déplaire…

Cinéma Comédie dramatique | "La vie scolaire", 3/5, De Grand Corps Malade et Mehdi Idir | Avec Zita Hanrot, Soufiane Guerrab, Alban Ivanov, Antoine Reinartz,…

"Les acteurs, parfois ils sentent que tu attends quelque chose d’eux, et ils te le servent. Les gamins, eux, restent toujours dans le vrai." C’est en ces mots que s’exprime Grand Corps Malade, quand on lui demande pourquoi il n’y a pas d’acteurs connus dans son film, coréalisé avec Mehdi Idir. Le succès mérité de "Patients" (plus d’1,2 million d’entrées en France) aurait pu leur ouvrir la porte d’un casting 4 étoiles. Et pourtant, l’obsession des réalisateurs étant de toucher juste, ils ont préféré faire appel à une vraie classe de 3ème, dans un vrai "bahut de banlieue". Quitte à apprivoiser les égos, et à répéter avec eux pendant plusieurs semaines.

Les amateurs du slameur le savent depuis 15 ans: le bled de Grand Corps, c’est Saint-Denis. Saint-Denis, sa basilique, ses rois de France, mais surtout son incroyable melting-pot culturel. C’est là qu’il plante sa caméra, pour un film qui apporte un vrai vent de fraîcheur, tant il ne suit jamais le schéma classique de la rédemption, tellement attendu dans un tel contexte: l’élève difficile mais doué qui ne veut pas entrer dans le moule, mais qui y entrera quand même finalement, grâce à un professeur plus patient que les autres…

Sur ce thème, on a vu récemment Daniel Auteuil en faire un peu trop face à Camélia Jordana ("Le brio"), ou Denis Podalydès dans le beaucoup plus finement observé "Les grands esprits", où un prof du célèbre lycée Henri IV se retrouvait en banlieue suite à un malentendu. Mais c’est à l’excellent "Première Année" – qui retraçait le calvaire de deux copains de 1ère médecine face à la concurrence – que ce film-ci fait le plus penser grâce, une fois encore, à un sentiment d’authenticité, de simplicité, voire de bonhomie.

Légendes urbaines

Pour construire leur histoire, Grand Corps Malade et Mehdi Idir confessent avoir recyclé des légendes urbaines – le jeune homme qui invente des excuses de plus en plus incroyables pour justifier ses retards –, des souvenirs personnels, et aussi pas mal d’observation. D’où l’idée de s’intéresser à "la vie scolaire", ce département qui regroupe tous les surveillants et qui est censé effectuer une harmonieuse transition entre élèves et professeurs.