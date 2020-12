Grandeur et décadence dans le Berlin des années folles

Betv nous propose de sombrer corps et biens dans les méandres languissants de l'Allemagne des années 20, avec "Babylon Berlin", une œuvre d'art totale.

Enfin! La plus ambitieuse série européenne débarque, plus de trois ans après sa diffusion en Allemagne. "Babylon Berlin" collectionne les superlatifs – et les records. Rien que pour les deux premières saisons (une 4e est en route): 180 jours de tournage dans plus de 300 décors, avec plus de 5.000 figurants, pour un budget de... 40 millions. Mais ces chiffres colossaux ne sont rien, en comparaison avec l'ambition artistique du projet: nous plonger au cœur de la capitale allemande en cette période fascinante et décadente de l'entre-deux-guerres...

Babylon Berlin (Sky One) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Créée par Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten (Allemagne|2017) Disponible depuis début décembre sur Betv

Berlin, 1929. L'inspecteur de police Gereon Rath débarque de Cologne avec l'ambition de retrouver un film pornographique sadomasochiste, compromettant une personnalité connue. Intégré à un service de la police berlinoise, il doit jouer des coudes pour se faire une place. Il fait la connaissance de Charlotte, jeune femme débrouillarde, embauchée à la journée pour classer les photos de corps démembrés. Elle découvre qu'il cache une addiction aux médicaments pour masquer un traumatisme de guerre qui le fait tétaniser. De son côté, Gereon comprend que Charlotte vend ses charmes après ses heures dans les alcôves du cabaret le plus connu de la ville, le fabuleux Moka Efti. Les deux êtres en marge décident d'unir leurs forces...

Arguments politiques

Voici pour l'intrigue. Mais ici, c'est le contexte qui fait tout. Berlin est alors la première ville communiste d'Europe (après Moscou) et les forces qui s'y affrontent vont façonner tout le reste du XXe siècle. Les Russes sont partout. Russes blancs nostalgiques de l'empire, fidèles à Staline (en place depuis 1922) ou trotskistes convaincus, tout ce petit cercle se déteste et tente de décapiter la faction adverse... sous les yeux des services d'ordre allemands, eux-mêmes tiraillés entre diverses obédiences rivales, et où la bête immonde va bientôt montrer sa face.

La série renoue avec toute une panoplie de genres cinématographiques abandonnés en Allemagne depuis qu'une génération de génies a dû quitter le pays pour fuir le nazisme.

Le point commun de tout ce beau monde, c'est la compromission et la violence, mais au service d'une idée. Chaque acte est sous-tendu par un idéal auquel on croit dur comme fer, et pour cause: la misère est partout et il faut absolument choisir son bord pour ne pas se faire engloutir. La série résonne donc particulièrement avec notre époque où un seul récit (capitaliste) a survécu, où les identités sexuelles se font floues pour mieux se trouver, et où on espère déchiffrer l'autre, avant qu'il ne nous déchiffre.

Arguments artistiques

Pour nourrir cette ambiance de dessous des cartes, un scénario très fouillé, adapté d'un polar ("Le Poisson mouillé" de Volker Kutscher). Comme show-runner, rien moins que Tom Tykwer, repéré comme jeune prodige grâce à "Cours, Lola, cours" (1998) et confirmé par l'adaptation du "Parfum" de Patrick Süskind. Et pour nourrir musicalement l'ambiance "cabaret", si on faisait appel à Bryan Ferry (Roxy Music)? Banco!

Au fond, et comme le faisaient remarquer nos confrères du Spiegel: la série renoue avec toute une panoplie de genres cinématographiques abandonnés en Allemagne depuis qu'une génération de génies (de Billie Wilder à Fritz Lang) a dû quitter le pays pour fuir le nazisme. Comédie musicale aux accents baroques, film de gangsters à tendance expressionniste, voire mélodrame. Qu'on se le dise, avec "Babylon Berlin", la série d'outre-Rhin affiche fièrement ses ambitions. Tremble, Hollywood, tremble!