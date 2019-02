"Green Book", Oscar du meilleur film

"Roma" du Mexicain Alfonso Cuaron a décroché l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour cet ode au Mexico des années 1970. IL a même triplé la mise avec les prix du meilleur réalisateur et de la photographie.

Pour l'Oscar de la meilleure actrice, Glenn Close, 71 ans, ("The Wife") a loupé la récompense, une fois de plus. C'est Olivia Colman, reine Anne dans la comédie historique sombre et loufoque "La Favorite", du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, qui est repartie avec le trophée.