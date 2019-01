"Green Book", le film aux cinq nominations

L’un des grands favoris aux Oscars, avec cinq nominations, "Green Book", de Peter Farrelly, se savoure avec bonheur. Cette dramédie, en forme de road movie dans le sud américain, dénonce le racisme et exprime bien davantage.

"Green Book" 4/5

de Peter Farrelly

avec Viggo Mortensen,

Mahershala Ali,

Linda Cardelini...





Depuis le mouvement Black Lives Matter et la révolte des artistes américains contre un Hollywood trop blanc, les films dénonçant le racisme et la période de la ségrégation se bousculent. Et ils sont tous très bons, voire excellents. Ainsi, après "BlacKkKlansman", de Spike Lee, et avant "If Beale Street Could Talk", de Barry Jenkins, voici "Green Book", de Peter Farrelly. On se rappelle du duo que Peter Farrelly formait avec son frère Bobby et de la série de films bien barrés qu’ils ont réalisé ensemble, ainsi "Mary à tout prix", en 1998, avec Cameron Diaz. Mais c’était avant. Aujourd’hui, Peter s’empare d’un sujet sérieux, inspiré d’une histoire vraie. Et qui rappelle étrangement "Driving Miss Daisy", sorti en 1989.

En voiture, Maestro

Mahershala Ali, déjà oscarisé pour "Moonlight" en 2017, est stupéfiant dans ce personnage admirable de pianiste classique.

Le New York de 1962, vu par Farrelly, c’est soit très swing et paillettes, soit très classe et chic. On suit Tony Vallelonga, alias Tony Lip, un Italo-américain qui officie tant comme serveur que comme videur au Copacabana, un club où se mêlent les amateurs de jazz et les mafieux. Campé par Viggo Mortensen, qui a pris du poids et s’est inspiré de Robert De Niro période "Are you talking to me?", ce personnage balèze et bonnard est à la recherche d’un emploi de remplacement quand le Copacabana ferme.

Tony ne veut pas intégrer la Mafia. Et par chance, un job de chauffeur se libère. Tony découvre le Carnegie Hall, la mythique salle de concerts classiques. Et surtout l’homme qui habite l’appartement du dessus et recrute un chauffeur. Cet homme est le maestro Don Shirley, un virtuose du piano. Oui, mais il est Noir. Et c’est comme si Tony n’avait jamais vu un Noir tel que Don Shirley. Un homme d’une éducation exceptionnelle et d’une classe folle; un maestro doublé d’un dandy. Mahershala Ali, déjà oscarisé pour "Moonlight" en 2017, est stupéfiant dans ce personnage admirable, sage et pourtant fragilisé en raison de la couleur de sa peau.

Ensemble, le rustre blanc et le dandy noir vont descendre en voiture dans le sud des Etats-Unis pour une tournée de concerts. Mais le maestro ne peut aller que dans les hôtels et restaurants réservés aux personnes de couleur. Et c’est pour cela que le chauffeur doit impérativement se baser sur le "Negro Motorist Green book", le guide vert des usagers noirs.

Buddy movie

Alors que tout sépare les deux hommes, la route qu’ils vont parcourir ensemble va les amener à s’apprécier de plus en plus. Et pas uniquement parce qu’ils ont besoin l’un de l’autre. C’est le côté "buddy movie", film de potes, de "Green Book". Le meilleur qu’ils ont au fond d’eux-mêmes va améliorer et embellir la vie de l’autre. Et c’est, sûrement, cela qui touche le plus dans ce film. "Green Book" nous dit qu’"il faut du courage pour changer le cœur des gens".

Un message fort, délivré sans une once de mièvrerie. C’est tout l’art et l’atout de ce film qui bouscule bien des clichés. Dont le moindre n’est pas que tous les musiciens noirs font du jazz. Non, ils jouent aussi de la musique classique.