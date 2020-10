Greta mérite beaucoup mieux (qu’un documentaire triste)

Greta est une jeune fille qui n’a pas d’amis. Quand elle arrive à la cantine personne ne lui parle (images de Greta dans une cantine – elle s’assied, mange ses carottes râpées, et personne ne la regarde). Pourtant, elle a raison, Greta! Car depuis qu’elle sait que les choses vont mal, elle veut que les choses aillent bien! (images de Greta qui lit à son ordinateur). Le vendredi, par exemple, Greta ne va pas à l’école, mais s’assied devant le parlement suédois avec un panneau "écolier en grève pour le climat" (images de Greta qui s’ennuie à côté de son panneau – ou bien est-elle consciente que les choses vont mal?)... Mais bientôt on la remarque, et elle devient un symbole. Alors elle doit voyager. Mais elle s’embête toujours autant. Et pendant ce temps, le climat ne va pas mieux...