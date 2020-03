Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison

Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. L'affaire Weinstein a été déclenchée après la publication par le New York Times, en octobre 2017, de témoignages de femmes accusant Harvey Weinstein de harcèlement sexuel pendant près de trois décennies.

"Compte tenu de son âge toute peine supérieure au minimum légal équivaudrait à une condamnation à perpétuité" , avaient plaidé ses avocats, qui avaient demandé une peine de cinq ans , soit, le minimum légal selon les textes de l'État de New York. Ils avaient alors fait valoir que Harvey Weinstein avait perdu sa femme, son emploi, sa société et qu'il faisait "face à des manifestations d'hostilité constante".

Ce mercredi, Weinstein a pris la parole, pour la première fois depuis le début du procès. "Il se pourrait que je ne revoie jamais mes enfants" , a-t-il déclaré, mentionnant ses deux jeunes enfants de 6 et 9 ans. Le magnat du cinéma s'est présenté en victime du mouvement #MeToo. "J'étais le premier exemple et maintenant, il y a des milliers d'hommes accusés." Avant d'ajouter: "Je suis inquiet pour ce pays."

En face, les victimes

Six femmes ont témoigné durant ce procès. Deux d'entre elles, Mimi Haleyi et Jessica Mann, dont l'agression a mené à la condamnation de Weinstein, se sont adressées au juge avant qu'il n'annonce sa décision. "L'incident avec Harvey Weinstein a changé le cours de ma vie. Il a détruit une partie de moi", a expliqué Mme. Haleyi, qui a dû s'interrompre, en pleurs, avant de reprendre son allocution. "J'espère que la peine sera suffisamment longue pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait, à moi et à d'autres, et se repente vraiment", a conclu l'ancienne assistante de production, agressée sexuellement par le producteur en 2006.