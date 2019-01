Hippocrate face à la réalité de l'hôpital

Le réalisateur estet s’est inspiré de son expérience familiale pour imaginer ce (presque) huis clos. Il en ressortde tous les gestes, et de claustrophobie. Physiquement, mais aussi psychologiquement, le spectateur se sent otage, comme le médecin, de ce lieu tant redouté. Car si c’est ici qu’on vous soigne et qu’on vous guérit, c’est aussi ici qu’on vous apprend les pires nouvelles, et que certains devront "".

Au milieu de la trivialité de la maladie, des séquences très pures qui viennent vous cueillir comme à l’improviste: le frère et la sœur qui se retrouvent dans l’appartement familial, la chorale klezmer qui s’invite à l’hôpital parce que la maman "avait envie de chanter", les soirs où les corps s’aimantent après une fête entre médecins – après tout, il faut aussi vivre sa vie…