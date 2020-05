"Homecoming" revient avec ses atouts

Une femme se réveille seule dans une barque sans rames, au milieu d’un lac. Reprenant lentement ses esprits, elle tente de comprendre sa situation et passe le premier épisode à récolter des indices dont le reste de la saison éclairera le sens : un homme aperçu sur la berge au moment de son réveil, un melon sur le lit d’une chambre d’hôtel, un tatouage sur son avant-bras, un certain Alex avec qui elle se serait saoulée la veille, alors qu’elle ne se souvient pas de son propre prénom.

Le premier volet de "Homecoming" était mené par Julia Roberts, dont on pensait qu’elle constituait son attrait principal et peut-être unique. C’était avant de voir se déplier délicatement l’intrigue forte, insensée et pourtant millimétrée de la saison, et son esthétique calme, élégante, tranchant avec un univers sonore acéré. "Homecoming" embarque ces atouts en saison 2, tandis que Janelle Monáe, grave et convaincante, prend à son tour place au centre de l’intrigue.