"House of Series" ou quand la Maison-Blanche devient un personnage

De "The West Wing" à "The Comey Rule", le documentaire "House of Series" retrace et commente les liens entre la résidence présidentielle et les séries TV.

Dans le climat tendu des élections présidentielles américaines de ces derniers jours, Betv diffuse "House of Series", un documentaire d’une cinquantaine de minutes qui nous plonge dans les nombreux usages de la Maison-Blanche comme décor des fictions sérielles contemporaines.

Le documentaire s’ouvre, comme de bien entendu, sur Josh Lyman (pardon: l’acteur Bradley Whitford) de l’incontournable "The West Wing", avant de papillonner: "The Comey Rule", "Veep", "The Plot Against America", "24h chrono", "Madam Secretary" se trouvent tour à tour présentées pour ce qu’elles nous racontent de cet emblème de la démocratie américaine.

Les nombreuses interviews courtes de spécialistes, scénaristes, acteur·rices et créateur·rices se succèdent rapidement, donnant parfois au film des airs de long trailer, et tentent d’expliciter les nombreuses intrications entre réalité et fiction, dont Trump semble être le paroxysme.

Les séries doivent-elles ambitionner de nous informer, en plus de nous divertir? Sous quelles conditions les femmes accèdent-elles au Bureau ovale fictif? Les présidents de séries trouvent-ils un prolongement dans le réel? Non sans une certaine candeur, "House of Series" ouvre des questions intéressantes, la plus brûlante étant sans doute: "what’s next?".