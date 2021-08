"I Care a Lot" | L’art de dépouiller les vieux

Voici une comédie bien grinçante et amusante mais pas morale pour un sou, signée Jonathan Blakeson. Avec une Rosamund Pike au mieux de sa forme et une Dianne Wiest pleine de ressources.

Dans cette comédie noire et glamour, Rosamund Pike renoue avec un type de personnages qu’elle avait admirablement joué dans "Gone Girl" de David Fincher, à savoir une manipulatrice de haut vol. Mais, contrairement au film précité, dans "I Care a Lot", on sait tout de suite à qui on a affaire. Marla, son personnage, est une businesswoman d’un genre très particulier. Nommée comme administratrice de biens et de personnes, elle escroque des personnes âgées sans aucun état d’âme. Comment parvient-elle à ses fins? Avec la complicité de médecins, de directeurs de maisons de repos, d’infirmières et la très grande mollesse du juge de paix.

Bande-annonce "I Care a Lot"

La lionne et ses proies

Marla se compare à une lionne. Ses proies sont des personnes qui ont peu de famille, voire pas du tout. Sa nouvelle cible, jouée par la talentueuse Dianne Wiest, est une retraitée et d’après l’enquête préalable des collaborateurs de Marla, elle n’a aucun parent mais se trouve bien dotée. Le film nous montre toutes les ficelles utilisées par Marla pour que cette dame tombe dans ses filets. Et ça va très vite. Une fois la personne âgée placée en maison de retraite, Marla et son équipe s’emparent de sa maison, la vident de son mobilier et la mettent en vente. Tout irait, cette fois encore, comme sur des roulettes si sa nouvelle proie n’était pas tout à fait celle que Marla croit.

La seconde partie du film se transforme en passionnant thriller auquel la mafia russe et une personne de petite taille (interprété par Peter Dinklage, célèbre depuis "The Game of Thrones") prennent part. Et là, ça va saigner! Mais jamais Marla ne perdra le contrôle de son image de personne charitable et dévouée... jusqu’à l'issue finale qu’on n’avait pas vue venir.