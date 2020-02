"I am not okay with this": quand le titre résume la critique

"I am not okay with this", la nouvelle série Netflix de Jonathan Entwistle.

Malgré un pedigree prometteur, "I am not okay with this" pousse les curseurs de son genre jusqu'à ressembler à une parodie de ce qu’elle aurait pu être.

Par le créateur de "The End of the F***ing World" et les producteurs de "Stranger Things", la prochaine sortie Netflix (en ligne ce mercredi) démarre avec quelques points d'avance. Sa généalogie alléchante laisse imaginer des personnages d’adolescent·es atypiques, au cœur d’aventures qui les dépassent, dans une ambiance rétro-hipster faussement apathique.

Certaines sous-intrigues de la série valent le coup, mais pas suffisamment pour nous distraire le temps que s'assemble le fastidieux puzzle principal.

Sur papier, c'est effectivement ce que semble annoncer "I am not okay with this" en s'organisant autour de Sydney (Sophia Lillis), qui tente de gérer les secousses existentielles propres à l’adolescence, tout en remarquant la possibilité de plus en plus plausible qu’elle détienne un superpouvoir. Dans le vif du récit pourtant, la série ne tient pas cette jolie promesse, qui se concrétise davantage comme une caricature.

Vue en plein écran Syndey et sa meilleure amie Dina dans la nouvelle série originale Netflix "I am not okay with this".

"I am not okay with this" (Netflix)

♥ ♥ Créée par Jonathan Entwistle (2020|USA)



Loin de lui donner du relief, l'étrangeté de l'héroïne (et de plusieurs personnages qui l'entourent) constitue son trait de caractère central, donc surfait, tout comme l'esthétique nostalgique qui s'incarne dans l’affection de ces ados en carton pour les vinyles et les VHS. Certaines sous-intrigues de la série valent le coup, mais pas suffisamment pour nous distraire le temps que s'assemble le fastidieux puzzle principal. "I am not okay with this" porte péniblement bien son titre.

