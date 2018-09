"I feel good"... ou pas

De Gustave Kervern et Benoît Delépine .

Comme l’a si bien dit Coluche, l’humour, c’est mieux quand c’est drôle . Le rire est le seul critère qui permette de jauger une comédie. Le rire est personnel, subjectif, et inconstant, direz-vous. N’empêche. Il est des cas où l’absence d’exercice zygomatique est totale. Presque jusqu’à la gêne…

Et pourtant, le tandem iconoclaste Kervern-Delépine nous avait déjà mené au pinacle du rire intelligent, poétique, décalé. Grâce à leur compère Depardieu ("Mammuth"), ou leur autre compère Poelvoorde ("Le grand soir", "Saint Amour"…) ou avec la complicité de toute une bande de joyeux convives toujours prêts à pratiquer l’art de la folie douce (Bouli Lanners, Noël Godin, Michel Houellebecq, Albert Dupontel, ou Yolande Moreau)… À leur tableau de chasse manquait Jean Dujardin, qui les rejoint pour faire le portrait d’ un bon à rien qui se rêve chef d’entreprise . Et bardaf, c’est l’embardée.

Jacques (Dujardin) débarque chez sa sœur (Moreau), laquelle gère un gigantesque site Emmaüs. Il n’a plus donné signe de vie depuis des années car il était à la recherche d’une grande idée: celle qui va le rendre (très) riche. Et il n’a pas perdu espoir. En attendant, on le met à l’atelier bois pour ne pas qu’il reste inactif. Grâce à son incroyable sens de la tchatche (autoproclamé) Jacques arrivera-t-il à convaincre les membres de la communauté Emmaüs de le rejoindre dans son audacieux projet: la chirurgie esthétique pour les pauvres?