"Il y aura un duplex avec Jamel Debbouze ou Kev Adams"

Cinéma | Tarif préférentiel, avant-premières à gogo… 4 jours de folie se profilent pour les cinéphiles. Avec 42 salles participantes, c’est pleins feux sur les BNP Paribas Fortis Film Days. Rencontre avec l’un de leurs promoteurs: Philippe Adam (Brightfish).

Il y en a vraiment pour tous les goûts et pas moins de 13 avant-premières. Action pure avec le nouveau Mark Wahlberg, "22 Miles", comédie française avec "Alad’2", féerie à la Harry Potter avec "La prophétie de l’horloge" qui réunit Cate Blanchett et Jack Black… Mais aussi des films très attendus par les cinéphiles: "The Wife" avec Glenn Close, qui se penche sur l’usurpation artistique. "The Happy Prince", de et avec Rupert Everett, qui raconte les derniers mois de la vie d’un certain Oscar Wilde. Citons encore "Mauvaises herbes" qui réunira Catherine Deneuve et André Dussolier pour un (faux) film de banlieue… Sans oublier "Dilili à Paris" de Michel Ocelot ("Kirikou") pour le jeune public, et pour les plus audacieux un Sneak Preview (film surprise), programmé pour le lundi à 20 heures.

Quel est le concept des BNP Paribas Fortis Film Days?

Brightfish est la régie publicitaire du cinéma pour l’ensemble des écrans en Belgique, mais nous aidons aussi les exploitants dans des dynamiques de promotion ou d’événements comme celui-ci. Au départ, ça s’appelait la Fête du Cinéma, et ça se passait à la fin juin. À présent, il s’agit des BNP Paribas Fortis Film Days, qui ont lieu fin septembre. Un hasard? Non: il s’agit d’un mois moins fréquenté en termes d’entrées, et qui pèse sur les ménages à cause de la rentrée des classes. On "annule" les deux tendances, et on offre la possibilité d’aller au cinéma en famille, avec toutes les séances à 5,50 euros.

Le gagnant c’est le distributeur, l’exploitant de salles, le public?

Tout le monde. On met ensemble des personnes qui n’ont pas le même intérêt a priori et on trouve une synergie, au niveau de l’offre proposée et au niveau du prix fixé. Le distributeur montre ses films en avant-première et il est content. L’exploitant réamorce la fréquentation – car celui qui a vu un bon film a envie d’en voir un autre la semaine suivante. Et le public récolte les fruits. Pour financer tout ça – la communication, les tickets à gagner, etc. –, il y a le sponsor qui associe son image à un événement à la fois glamour, familial et festif.

"250.000 personnes, c’est clairement bien mieux qu’un début de semaine standard du mois de septembre." Philippe Adam Brightfish

On quantifie l’effet de levier?

On s’attend à 250.000 personnes, du dimanche au mercredi. Avant, ça avait lieu du mercredi au samedi et il y avait trop de monde, il fallait refuser des gens, ce qui occasionnait de la frustration. 250.000 personnes, c’est clairement bien mieux qu’un début de semaine standard du mois de septembre…

De plus en plus d’avant-premières sont programmées…

C’est le côté exclusif, ça plaît beaucoup. Cette année les avant-premières sont proposées à date et à heure fixe, partout dans le pays. Ça crée un sentiment de rendez-vous avec le public, rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. Pour renforcer ce sentiment, nous organisons un duplex avec des stars comme Jamel Debbouze ou Kev Adams qui s’adressent via un mini studio aux gens présents dans les salles à travers tout le pays. C’est une programmation qui s’étale sur tout l’événement.