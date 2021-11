Jacques Audiard, réalisateur: "Mon désir était de traiter du discours amoureux"

Après les plaines du Far West parcourues dans "Sisters Brothers", Jacques Audiard est revenu sur son terrain, à Paris. "Les Olympiades", un chassé-croisé entre quatre jeunes cœurs à prendre, est son neuvième long métrage.

Basé sur trois nouvelles graphiques du dessinateur américain Adrian Tomine, "Les Olympiades" porte le nom d’un quartier parisien et fait aussi référence aux Jeux Olympiques. Scénarisé par Audiard lui-même, Céline Sciamma et Léa Mysius, le film en noir et blanc suit quatre jeunes adultes dans leur itinéraire sentimental et sexuel respectif. On lui trouve un caractère documentaire sur la génération des millenials même si, comme le précise le réalisateur, les nouvelles de Tomine ont vraiment été écrites avant la naissance de cette génération. La musique électro de Rone accentue la modernité du récit.

"Les Olympiades" est votre neuvième film. Et j’ai l’impression que vous ne vous répétez jamais.

Je n’ai pas l’impression de faire des films très différents. Il me semble qu’il y a une continuité comme si un film se tuilait dans l’autre. Cependant, je pense que celui-ci est différent. Et c’est la première fois que j’éprouve ça. Cela vient des "Sisters Brothers". Avec ce film-là, c’est comme si un système s’était clos.

Ce film-ci est très défini par le lieu de tournage. Est-ce le cas à chaque fois?

Pour "Les Olympiades", ma réponse est affirmative. Pour le précédent, qui était un western, aussi. Ici, j’ai tourné dans un lieu que je connais et qui est un territoire restreint. J’ai vécu dans le 13e arrondissement et je me promenais régulièrement dans ce quartier des Olympiades.

On suit quatre jeunes gens, trois filles et un garçon, qui semblent ne pas savoir ce qu’est l’amour. Parce qu’ils ont peur de souffrir?

L’idée était de commencer par trois personnages, Émilie, Camille et Nora qui se trompent sur eux-mêmes. Camille pense être un Don Juan imperméable à l’amour, Émilie pense être une punk de l’amour et Nora est dans l’erreur générale. L’histoire va les détromper et les mettre dans la vérité. Le seul personnage qui ne se trompe pas sur lui-même est Amber, la camgirl. Elle ne se trompe pas sur la vérité des sentiments.

Les écrans des smartphones et des ordinateurs cadrent-ils leurs relations amoureuses?

Ce qu’il se passe, paradoxalement, entre Nora et Amber, la camgirl, c’est qu’à travers l’interface des écrans, elles sont les seules à avoir une relation à l’endroit. Elles vont commencer par l’intimité. Donc, ce sont celles qui ont le plus recours à l’écran qui se retrouvent dans la plus grande sincérité ou la plus grande intimité.

"Une des fonctions du noir et blanc est d’unifier et de métaboliser ces différentes couleurs de peau. Il absorbe la diversité. Il a un effet un peu buvard."

La scène résumant le mieux le propos du film est celle de la rencontre réelle entre ces deux jeunes femmes dont l’une s’évanouit.

Elle s’évanouit de ce choc énorme, de ce télescopage de l’amour. Mon désir était de traiter du discours amoureux au regard de ce que j’avais connu au travers de "Ma nuit chez Maud" de Rohmer. Pour moi, cela a été comme un roman d’éducation. Peut-être que "Les Olympiades" sont comme un petit cousin des "Contes moraux" de Rohmer? Chez Rohmer, tout avait été consumé dans le discours amoureux. Aujourd’hui, dans la postulation qui est faite de "j’ai une app, je rencontre un type de sexe opposé, je ferai l’amour avec lui et après, on s’en ira", y a-t-il la possibilité d’un discours amoureux? Quand et comment?

À l’exception de Noémie Merlant que l’on connaissait notamment pour "Portrait de la jeune fille en feu", les autres acteurs sont inconnus. Mais ce sont des pépites que vous avez trouvées là.

Le mérite ne me revient qu’en partie. Christel Baras, la directrice de casting, les a trouvés et moi, je les ai choisis. Jehnny Beth, qui joue Amber, avait déjà joué dans un film de Catherine Corsini. Elle est aussi chanteuse et a fait de la scène. Makita Samba, qui interprète Camille, a fait peu de films. Il vient du théâtre. Lucie Zhang est étudiante. On a beaucoup travaillé ensemble. L’un des enjeux du film était de mettre tout le monde à niveau.

"Aujourd’hui, je n’ai plus de temps que pour le cinéma. Je n’ai pas envie d’aller ailleurs."

Le noir et blanc donne un côté très palpable et peu banal à cet univers.

À plus d’un titre, ce quartier des Olympiades est très graphique. Une autre fonction du noir et blanc est d’unifier et de métaboliser ces différentes couleurs de peau. Il absorbe la diversité. Il a un effet un peu buvard.

Après ce film, avez-vous envie d’aller dans une autre direction?

J’ai le projet d’une comédie musicale.

Vous avez fait beaucoup de clips vidéo dans le passé...

J’en ai fait quelques-uns avant que la musique se dématérialise. Il y avait une économie du clip. Et puis, j’ai travaillé pour des artistes que j’aimais beaucoup comme Bashung pour qui j’ai réalisé le clip de "La nuit, je mens". J’adorais cet homme. Aujourd’hui, je n’ai plus de temps que pour le cinéma. Je n’ai pas envie d’aller ailleurs.