James Bond | Pourquoi je vous fascine tant, pauvres mortels

Daniel Craig incarne pour la dernière fois l'agent 007 dans "No Time to Die".

À l'occasion de la sortie de son nouveau film, James Bond, espion professionnel depuis 68 ans, révèle tout ce que vous ne saviez pas (encore) sur lui.

1. Je suis anglais (enfin, britannique)

… comme pas mal de gens, direz-vous (0,8% de la population mondiale). Mon père fondateur, Ian Fleming, était issu d’une très bonne famille de la région d’Oxford. Comme moi, il a fréquenté le célèbre collège d’Eton, fleuron du royaume (d’où je fus renvoyé après deux semestres pour indiscipline). À bien y regarder, je ne suis pas si anglais que ça, mais britannique, car Écossais d’origine. Un détail valorisé par mon créateur lorsqu’il m’a découvert à l’écran sous les traits de l’Écossais Sean Connery. Perfectible, Bond? Juste un soupçon.

2. Je me sers des femmes (mais j’ai arrêté – à présent elles se servent de moi)

Pauvre de moi. Au début de ma carrière, je séduisais des petites pépées et autres femmes fatales, et puis je les laissais tomber comme des mouchoirs usagés (mais c’était les années 50!). Depuis je me tiens, et je drague utile: uniquement dans le cadre de l’enquête qui sauvera les gentils et détruira les méchants. Les mœurs évoluant, je suis tombé amoureux plusieurs fois. Et je me suis même marié en 1969 dans "Au service secret de Sa Majesté" avec la Diana Rigg de "Chapeau Melon et Bottes de cuir", s’il vous plaît.

3. Je vis dans le luxe (et vous pas)

Ce que j’ai, vous le voulez. C’est le principe de la publicité. Une belle montre (Rolex Submariner, puis Seiko, aujourd’hui Omega), un beau costume (signé par le génial Anthony Sinclair, au commencement), un gros téléphone (dernièrement Nokia)...

Un petit incident pandémique nous a d’ailleurs joué des tours: le temps que vous puissiez voir mes nouvelles aventures, la dernière nouveauté avait changé. Et ce n’est pas mon genre de me contenter d’un modèle qui aurait rejoint entre-temps le milieu de gamme. Solution: on a retourné certains gros plans.

Mais il n’y a pas que ce que je possède qui vous plaise. Il y a aussi tout ce que vous ne percevez que subliminalement, dans le décor. Le record? "Spectre" (2015), avec plus de 50 marques référencées, pour 45 milliards de dollars de financement – un tiers du budget.

4. Je voyage beaucoup (impact carbone indéterminé)

Mes complices les scénaristes n’ont pas encore trouvé comment changer mon image là-dessus. L’écueil: une chute du glam (qui me serait fatale). Un James Bond 3.0, qui se déplace à vélo, en bateau à voile et qui tire à l’arc? Moi, je suis pour.

5. J’ai toujours sur moi le dernier gadget (mais aurai-je le temps de m’en servir?)

Mon préféré? Non, pas le stylo-jeteur d’acide d'"Octopussy" en 1983. Pas non plus la Lotus Esprit, la voiture-sous-marin de "L’espion qui m’aimait" en 1977. Mon péché mignon, ce sont ces lunettes qui permettent de voir les armes à travers les vêtements dans "Le monde ne suffit pas" de 1999. Les armes, et surtout "tout le reste"...

6. Je frôle la mort (mais je n’ai pas peur)

J’ai failli mourir pas mal de fois (en 1995 dans "Goldeneye", ou en 1965 dans "Thunderball", à bord de mon cher jetpack, cette fusée personnelle en forme de sac-à-dos). Et vous y avez cru! Et puis vous me retrouvez à l’ombre des palmiers, à m’ennuyer comme un rat mort en sirotant un Vodka Martini avec olive ("shaken, not stirred"). Et je reprends du service, pour vous sauver encore – et tromper mon spleen.

7. Je travaille en équipe (M, Q, Moneypenny…)

La base secrète, elle vous fait rêver? Moi aussi. J’adore quand un sous-fifre m’emmène dans le nouveau lieu secret, où de grands acteurs britanniques habitués à jouer Shakespeare sur la scène du prestigieux National Theatre viennent m’expliquer la nouvelle menace, en échange d’un très gros chèque. Mon cynisme se déchaîne alors (intérieurement). Merci Ralph Fiennes (M dans 3 films), merci Judy Dench (M dans 7 films), merci Ben Wishaw (le nouveau Q).

8. J’applique Nietzsche et Darwin (sans aucun scrupule)

La loi du plus fort? Je suis son bras armé. La mauvaise conscience, je laisse ça aux faibles. Je n’ai qu’une religion: la sauvegarde de la couronne, à n’importe quel prix. Amen.

9. Je sauve la planète d’une menace globale sans recours à des superpouvoirs (car je suis un humain comme vous, finalement)

Les vilains virus? Je les ai dégommés il y a bien longtemps dans "Au service secret de Sa Majesté" en 1969. La menace nucléaire avec ogives russes détournées? Balayée dans "Moonraker" en 1979. Les terroristes, ceux comme dans "Le monde ne suffit pas" de 1999? Laissez-moi rire.

10. Je fréquente les psychopathes. Soit je les guéris, soit je les tue. Dormez en paix!

Javier Bardem, Michael Lonsdale, Curd Jürgens, Christopher Walken, Jonathan Pryce, Mads Mikkelsen, Sophie Marceau - cherchez l’intrus? -, Robert Carlyle: les acteurs les plus charismatiques du monde viennent un à un me défier. Leur écrin: une base secrète souvent sortie du cerveau d’un enfant malade et mal aimé. Tous ont compensé une souffrance ancienne avec de la mégalomanie. Et ma mort sera leur accomplissement ultime. Mais je les ramène toujours à la raison (provisoirement) grâce à quelques révélations bien senties. "Me tuer ne changera rien! La matricule 007 ne meurt jamais", avais-je annoncé dans "Permis de tuer" en 1989. Tremble, Spectre, tremble!

