Jaoui en bonne fée des migrants

Dans ce portrait de femme de cinquante ans, on pourrait retrouver des traits d’Anouk Van Gestel et Myriam Berghe, les journalistes belges récemment acquittées lors du procès des hébergeurs de migrants. Comme elles, le personnage incarné par Agnès Jaoui se dépense sans compter pour aider les migrants, les sans-papiers, les démunis de tous bords. Elle enseigne le français à des adultes venus d’Afrique, d’Asie ou d’Europe de l’Est mais aussi à des Français analphabètes. Elle trouve des vêtements pour des réfugiés qui logent dans des tentes. Elle déniche une auto-école qui donnera gratuitement des cours de conduite à ses protégés. Et elle invite chaque membre de sa famille bourgeoise à défendre la cause d’une association lors du repas de Noël. Et ce Noël en famille est anthologique.