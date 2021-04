Je bois, donc je vis

Défi des autorités, questionnement existentiel et (re)conquête des libertés individuelles – sans parler de l’apéro, considéré comme une discipline incontournable pour lutter contre le marasme ambiant –, on peut dire qu’on est ici en plein dans l’air du temps.

Retour sur un (futur) phénomène

Chez nous, "Drunk", c’est un peu comme le monstre du loch Ness: tout le monde en parle, mais personne ne l’a (encore) vu. Et pour cause, il devait sortir le 28 octobre dernier, soit le jour exact du second confinement en Belgique. En France, en seulement quelques semaines d’exploitation, il a pourtant déjà conquis le public, et accédé au statut de film culte.