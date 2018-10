"Je cherche l'élégance" (Lukas Dhont)

Auréolé de nombreux prix, voici le film belge le plus attendu depuis des années. Une manière de voguer sur la vague transgenre? Bien plus: un étonnant portrait de femme.

Drame "Girl" Note: 5/5 De Lukas Dhont. Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Olivier Bodart, Tijmen Govaerts,…

Lara, 15 ans, va intégrer une grande école de danse. Mais elle doit aussi faire face à un autre challenge: son changement de sexe. Car Lara est née dans un corps de garçon, et son petit frère l’appelle encore parfois Victor. Quatre lieux définissent la vie de Lara: l’école, les transports, son appartement et l’hôpital où les psychologues et les médecins évaluent sa motivation. Mais pour Lara, ce mot est vide de sens. Pour la danse comme pour sa féminité, il ne s’agit pas de motivation. Être femme, et danseuse, constitue la condition même de son existence.

Au début du festival de Cannes 2018, on regrettait une présence belge trop discrète. Quelques jours plus tard, on ne parlait plus que de lui: un petit film flamand qui avait conquis tout ce qui était à sa portée: Caméra d’or (le top pour une première œuvre), prix Un certain regard, prix d’interprétation dans la même sélection, Queer Palm. Mais surtout le réalisateur et son acteur avaient ravi le cœur du festival via tous les médias présents, à commencer par une équipe d’"On n’est pas couché", émue aux larmes.

Voici donc enfin le phénomène. La seule embûche qui lui reste à franchir pour conquérir le public, serait une trop grande attente. Une avalanche de superlatifs peut engendrer la déception, et il ne faut surtout pas considérer "Girl" comme un film somme ou une œuvre ultime, mais bien pour ce qu’il est: la vision fragile d’un état d’âme.

Lukas Dhont, "Girl" est un portrait d’artiste à fleur de peau. Est-ce un autoportrait?

Oui. Je sais que je veux faire du cinéma depuis que j’ai 7 ans, et raconter cette histoire en particulier depuis que j’en ai 18. Comme Lara, je veux créer quelque chose de beau. Aller vers une idée de la perfection, c’est très présent chez Lara via le monde de la danse classique, cette féminité parfaite. Mais c’est aussi très personnel chez moi.

Est-ce que seule la féminité peut être parfaite?

Non, mais ça aide. La masculinité appelle une autre forme de beauté. Ici, je voulais quelque chose d’exacerbé, que m’offre l’élégance absolue de la danse.

Victor Polster étudie le ballet, mais en tant que garçon…

Pour lui, ça a été un véritable apprentissage. Il n’avait jamais dansé sur pointes comme le font les filles, il a pratiqué 3 mois avant le tournage, 10 heures par semaine. C’était fatigant physiquement, car il avait tous ses autres cours à côté. Nous avons tourné sans doublure. Donc l’exigence de perfection grandissait en parallèle pour Victor et pour Lara. Le parcours de l’un est devenu celui de l’autre. Cette quête de la perfection, c’est quelque chose de très présent chez Victor. Dans sa danse, dans son rôle, dans sa vie.

On sent chez Lara une énorme solitude et en même temps une connexion avec le monde…

Ça provient de la combinaison de l’écriture et de l’acteur. Dans le scénario, Lara garde secrète l’essence de ce qu’elle est. Victor est aussi un peu comme ça. Il n’en dit pas trop, juste assez, jamais plus qu’il ne faut. Il ne communique pas ce qui se passe en lui, mais son visage traduit tout. C’est une dynamique entre ce qu’on veut garder et ce qui nous échappe. Comme dans la vie.

Quand avez-vous senti l’ampleur du phénomène autour du film?

À Cannes. Le film a été terminé juste avant, c’était notre toute première projection publique. Avec toute l’équipe, nous avons senti que cela fonctionnait, que les gens étaient touchés. Et puis ça a continué. Le film crée une intimité avec les gens. Ils me disent que c’est un personnage qu’ils n’avaient jamais vu sur un écran. Mais qu’inconsciemment, c’est aussi un personnage qu’ils attendaient.