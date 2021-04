Jessica Alba, star des écrans et femme d'affaires à succès...

L'actrice californienne prépare l'entrée de sa société de cosmétiques "écolos" The Honest Co sur le Nasdaq. Valorisation potentielle: 1,5 milliard de dollars.

La jeune femme, qui fête ce mercredi ses 40 ans, s'offre pour l'occasion un cadeau sonnant et trébuchant: l'entrée en bourse de sa société, The Honest Company. Cette entreprise spécialisée dans les produits cosmétiques et d'hygiène "écolos" s'apprête à émettre 25,9 millions d'actions sur le Nasdaq à New York, à un prix oscillant entre 14 et 17 dollars, soit un total de 439 millions. De quoi valoriser l'entreprise de Los Angeles à plus de 1,5 milliard de dollars.