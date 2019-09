Jours pluvieux pour Woody Allen

La critique

Homme/Femme, mode d’emploi

Machiste, Woody Allen? Voire misogyne comme le prétendent certaines "études" journalistiques récentes de ses archives personnelles, conservées à la bibliothèque de Princeton? Ses films sont au contraire littéralement bourrés de femmes libres, bien dans leur peau, pensantes, agissantes, indépendantes. Et d’hommes souvent plus pathétiques, enchevêtrés dans des délires de réussite, obsédés par la séduction et par l’image qu’ils renvoient.

Et c’est une nouvelle fois le cas ici. Gatsby (Chalamet), la vingtaine, et sa copine d’université Ashleigh (Fanning) se rendent pour un week-end à Manhattan, où Ashleigh doit interviewer un réalisateur très connu mais névrotique. Alors que la journée devient surexcitante pour la jeune et libre Ashleigh, invitée à une projection spéciale du dernier film du maestro, Gatsby entreprend une déambulation solitaire à morigéner sous la pluie…

Voici un Woody Allen un peu paresseux. En matière de scénario (toutes les situations ou presque sont déjà vues), mais aussi de mise en scène (avec des plans séquences inattendus qui ne permettent pas beaucoup de tension filmique). Mais malgré tout, ça fonctionne. Les Woody Allen dits "mineurs", c’est comme si un grand chef vous préparait une omelette: les ingrédients restent bons, et le coup de main est là. Manhattan rayonne, on s’attache aux personnages, et on explore avec plaisir les éternels différences, attirances et jeux de pouvoir entre les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, ceux qui rament et ceux qui règnent.