Keira Knightley contre la guerre en Irak

Le film démarre sur son procès pour haute trahison. Un an auparavant, alors qu’elle travaillait comme traductrice au siège du GCHQ (Government communications headquaters), Katharine voit passer un mémo de la NSA (National security agency, département de la Défense américaine) visant à faire pression sur les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU afin qu’à la suite des Américains et des Anglais, la décision d’une offensive armée en Irak soit votée. Katharine copie discrètement le mémo et parvient à le transmettre à un journaliste de l’Observer. La manière dont le quotidien anglais va recouper l’info et prendre la courageuse décision de publier ce document est réellement palpitante. Et même quelques fois amusante. De leur côté, les médias américains qui pensaient pouvoir embrayer sur cette affaire font brusquement marche arrière. Après la publication du mémo dans l’Observer, les renseignements britanniques cherchent la personne qui a leaké. Pour Katharine, les choses vont se corser lorsque son mari, d’origine kurde, est menacé d’expulsion. "Du harcèlement étatique!" lui dira un député. Les péripéties avec les avocats, les journalistes et les députés qui la soutiennent sont nombreuses.