Keira Knightley en col Claudine

Reconstitution léchée pour ce biopic consacré à Colette par une équipe anglaise, inspirée par la frénésie de la Belle Époque et la liberté d’une romancière.

Aussi étrange que cela soit, la vie de l’auteure – deuxième femme élue membre de l’Académie Goncourt – n’a jamais été portée au grand écran. Maintenant que #MeToo et Time’s Up sont nés, de nombreux biopics concernant des femmes inspirantes sortent ou sortiront en salles. Ainsi, après "Mary Shelley", voici "Colette". Au risque d’énerver nos amis français, il était sans doute préférable que ce soit un cinéaste anglais, Wash Westmoreland, dont la sensibilité avait brillé avec "Still Alice", et une actrice anglaise, Keira Knightley (L’Echo du 12/1), qui se soient mis à l’ouvrage. Parce que c’est dans le milieu du cinéma anglo-saxon que #MeToo et Time’s Up sont nés et ont le plus bouleversé la donne.

Symbole de la femme libre

"Colette" 4/5

De Wash Westmoreland

Avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson...

Wash Westmoreland voit en Colette (1873-1954) une personnalité forte qui a su braver les interdits, notamment en matière de sexualité car sa bisexualité n’était pas cachée. Son film la suit dans ses jeunes années. Petite campagnarde vivant dans un trou perdu de Bourgogne, elle est découverte par Willy, un homme d’âge mûr qui l’amène à Paris. Willy, auteur à succès qui utilisait de nombreux nègres, va rapidement déceler le talent d’écriture de celle dont il fera son épouse. Ensemble, ils créent la série des "Claudine". Ou plutôt, Colette écrit et Willy signe de son nom.

Le succès est rapidement au rendez-vous. Des centaines de jeunes filles veulent ressembler à l’héroïne de ces romans. Un petit col sera même baptisé le col Claudine. Willy et Colette deviennent un couple à la mode. Le Tout-Paris s’arrache leur présence. L’atmosphère de la Belle Époque – au tournant du XXe siècle – est rendue dans toute son effervescence. Les décors et les costumes sont infiniment soignés. Et la manière dont la jeune Colette prendra son indépendance en tant que femme comme en tant qu’artiste est des plus intéressante.

"pas une victime" "Ce que j’adore dans ce personnage, c’est qu’elle ne devient pas une victime. J’adore la force qu’il y a en elle", expliquait récemment Keira Knightley dans un entretien à L’Echo (12/1). "Nous, en Angleterre, quand nous pensons au passé, c’est vraiment basé sur l’époque victorienne puritaine. Et ce que j’adore quand je me plonge dans d’autres sociétés et cultures, c’est que je m’aperçois que ce n’est pas partout pareil dans le monde. Et je crois que la Belle Époque, c’était une période d’explosion au niveau de la création, de la société et de la sexualité. Et c’est, probablement, cela qui a permis à Colette d’être libre et elle-même."

Elle coupe ses longues tresses, se coiffe comme Polaire – l’une des stars du show-biz de l’époque –, et entame une relation amoureuse avec une mondaine. Plus encore, elle défera le lien qui l’unit à Willy. L’homme qui lui a volé son œuvre, l’a pillée et ruinée. Ce qui était très aventureux pour une femme de son temps. Colette passe alors pour le symbole de la femme libre. Elle ose tout. Et avant de pouvoir être éditée sous son nom, elle osera monter sur scène dans un cabaret olé olé…

Une touche de modernité

Westmoreland s’est inspiré des tableaux de Renoir et de Seurat pour ses scènes, leurs couleurs et leur lumière. Max Ophüls a eu également une influence sur sa mise en scène. Il a choisi Keira Knightley qui, même en costumes d’époque, apporte toujours une touche de modernité à ses personnages comme on a pu le constater dans "Anna Karenina" et "The Duchess". Et face à elle, Dominic West endosse l’habit de Willy, le mari entrepreneur en littérature doué pour l’esbroufe. Mais il possède un certain charisme qui fait qu’on ne parvient pas à le détester tout à fait. L’un des atouts de ce film, c’est que, contrairement à de nombreux biopics, il ne s’emberlificote pas dans d’insupportables flash-backs explicatifs. Et il donne envie de connaître la suite de cette vie hors du commun.