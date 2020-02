Kirk Douglas est décédé à 103 ans

De son vrai nom Issur Danielovitch Demsky, Kirk Douglas était né le 9 décembre 1916 à Amsterdam , petite ville de l'État de New York . Malgré son enfance misérable, ou peut-être à cause d'elle, ce fils de chiffonnier juif ayant fui la Russie n'avait d'yeux que pour le cinéma. Après s'être enrôlé dans la Marine durant la Seconde Guerre mondiale , il avait décroché de petits rôles avant de rencontrer enfin le succès avec un rôle de boxeur acharné dans "Le Champion".

Kirk Douglas a pris part à plus de 90 longs-métrages au cours d'une carrière qui s'est étirée sur sept décennies, et ses rôles dans "Les Vikings" (1958) et "Spartacus" (1960) en ont fait l'une des figures majeures de l'industrie cinématographique. L'acteur à la fossette au menton disait surtout être fier d'avoir contribué à mettre fin à un système d'exclusion d'acteurs, réalisateurs et scénaristes pour leurs liens avec le communisme dans les années 1950 - la "liste noire" de Hollywood.