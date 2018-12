Kore-eda, la palme du tragique mais tout en finesse

Kore-eda aime les parias. Ces êtres en marge qui rencontrent un destin, mais à leur manière. Il y a 15 ans, il secouait les cinéphiles du monde entier avec son "Nobody Knows" (ici le trailer), qui nous racontait les tribulations d'une jeune fratrie livrée à elle-même dans un appartement de Tokyo. En 2009, "Still Walking" explorait les arcanes du deuil et de la résilience, avec un portrait de famille, encore, sous la forme d'une promenade rituelle pour célébrer un événement tragique et mystérieux. À présent, il unit ses thèmes fétiches - le groupe, la survie, les caractères, les secrets - pour livrer l'oeuvre qui valut à son auteur l'une des récompenses suprêmes.