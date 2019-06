L'Echo des séries | "Jeux d'influence"

Dès demain commencera sur Arte "Jeux d’influence" qui explore sur un mode fictionnel l es méandres des lobbies de l’agrochimie. En six épisodes, l’histoire de Michel Villeneuve, un agriculteur atteint d’une leucémie qu’il attribue à son utilisation de pesticides, se lie à celle des dirigeants, politiques et autres lobbyistes gravitant autour de la multinationale Saskia, distributrice des produits en question dont la nocivité est un secret mal gardé.

Précise dans ses propos et soucieuse d’offrir un regard à 360 degrés sur la dynamique tentaculaire d’une telle affaire, la fiction prendrait presque des airs de documentaire… Et pour cause: c’est l’oscarisé Jean-Xavier de Lestrade, journaliste de formation et documentariste, qui signe "Jeux d’influence", qu’il co-crée avec Antoine Lacomblez. Ensemble, ils se renseignent notamment sur l’affaire Monsanto qu’ils injectent allègrement dans le récit, construit comme un jeu d’échecs effroyablement réaliste.