L'Echo des séries | L'histoire sans fin de Russian Doll

Comme Netflix est loin d’être une malle au trésor, le choc est d’autant plus délicieux quand il se produit. La plateforme a révélé vendredi sa nouvelle série, "Russian Doll", centrée autour du personnage de Nadia qu’interprète Natasha Lyonne (qui a déjà largement conquis le public dans un autre hit de Netflix, "Orange in the New Black"). En huit épisodes de comédie de plus en plus sombre, Nadia revit, autant de fois qu’elle y meurt, l’anniversaire de ses 36 ans. Coincée dans cette boucle narrative à la "Un jour sans fin", où l’ennui pourrait poindre à chaque récurrence, l’héroïne complexe qu’est Nadia captive, le rythme nous happe et l’histoire intrigue, de répétitions en variations.