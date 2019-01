L'Echo des séries | "Trust Me" aux urgences sur Arte

Dès ce jeudi, Arte diffuse le thriller médical "Trust Me", une minisérie intriguante, sans être transcendante, avec une Jodie Whittaker qui usurpe l'identité d'un médecin urgentiste.

"Trust Me" Note : 3/5 Écrite par Dan Sefton | UK (2017).

Alors qu’elle reprend actuellement avec brio le rôle-titre cultissime de "Doctor Who", Jodie Whittaker endosse dans "Trust Me" l’identité usurpée d’un médecin urgentiste. Elle incarne Cath Hardacre, une infirmière surchargée et sous-payée, suspendue par l’hôpital dans lequel elle trime pour avoir fait des vagues autour d’un cas de négligence de patient. Injustement punie pour son honnêteté, Cath saisit, comme elle se présente, l’opportunité de s’approprier l’identité d’une amie médecin.

Elle potasse, s’entraîne, et finit par obtenir un poste à Edimbourg, où elle entame sa nouvelle vie cousue de fil blanc. Dan Selton, créateur de la série et médecin urgentiste de formation, insuffle à la série son réalisme cru, éclairé au néon, et une dose suffisante de gore hospitalier pour nous rappeler ce qui se joue aux urgences, et donc entre les mains d’une doctoresse qui n’en est pas une.

Compétente et courageuse

Mais le poil à gratter de "Trust Me", c’est justement le personnage de Cath, compétente et courageuse, qu’il est difficile de ne pas soutenir dans ce choix insensé. Malgré quelques platitudes, le thriller se déplie efficacement. S’il ne transcende pas le drame hospitalier, "Trust Me" dénonce un statut d’infirmier scandaleusement méprisé, qui ne s’arrête d’ailleurs pas à la frontière du Royaume-Uni.