L'Echo des séries | "Unbreakable Kimmy Schmidt" réhabilite l'optimisme comme une force contagieuse

Pour sa quatrième et dernière saison, "Unbreakable Kimmy Schmidt" s’était offert le luxe d’une diffusion en deux temps: une première moitié en mai dernier, une seconde attendue avec impatience ce vendredi. L’occasion de boucler en finesse l’une des prémices les plus dark de l’histoire des sitcoms: kidnappée avec trois autres jeunes femmes par le révérend Richard Wayne Gary Wayne (Jon Hamm, à mille lieues de la sexitude de Don Draper), Kimmy a passé quinze années d’abus, captive dans un bunker sous-terrain. Une fois secourue, elle tente de s’ajuster à la vie d’adulte à New York, en conciliant au fil des saisons, une joie de vivre hors-norme et l’acceptation progressive de son passé traumatique.