L'Echo des séries | "Veep", au cœur du cynisme U.S.

"Veep", la plus caustique des sitcoms politiques, s'en va la tête haute et le majeur tendu: sa septième et dernière saison est la plus inconfortable. Et la plus brillante!

Cette caricature plus ou moins fine en fonction des saisons trouve, dans cet ultime volet, son expression la plus intense. Au cours de ses sept épisodes, la parodie suit d’un peu plus près qu’auparavant l’actualité politique américaine (ou est-ce l’inverse?, on s’y perdrait) et n’épargne ni les élus, ni les électeurs. Alors que cette semaine, certains portent le deuil de "The Big Bang Theory" et d’autres celui de "Game of Thrones", la clique de Selina Meyer tire elle aussi sa révérence. Sale temps pour les séries cultes.