L'Echo des séries | "Weird City" sur YouTube Premium

YouTube Premium s’essaye à la série d’anthologie, renouvelant donc l’intrigue et les personnages à chaque épisode que traverse un décor commun: Weird City. Cocréée par Charlie Sanders et Jordan Peele (qui a démontré sa maîtrise du mélange des genres avec l’oscarisé "Get Out"), la websérie aborde diverses thématiques liées aux dérives technologiques d’un futur pas si lointain, délayées dans une dose de comédie.