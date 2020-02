L'Echo des séries

La petite dernière d’Apple TV+, "Mythic Quest: Raven’s Banquet", est imparfaite et pleine de bonne volonté. Et parfois, cela suffit.

Au cœur du studio de conception de "Mythic Quest", un jeu vidéo fantasy en ligne ultra populaire à la "World of Warcraft" , l’effervescence est à son comble alors que l’équipe de bras cassés en charge du jeu s’apprête à lancer sa première extension. Soyons sincères. Le pitch de "Mythic Quest: Raven’s Banquet" ne vend pas du rêve.

Et pourtant, qu’il s’agisse d’explorer ce qu’Apple TV+ a dans le ventre après la convaincante "The Morning Show", de combler le manque laissé par la bienveillante "The Good Place", ou d’assouvir sa fibre sitcom fantasy récemment excitée par la bande annonce de "Kaamelott", les raisons sont nombreuses pour jeter un coup d’œil du côté de cette nouvelle venue.