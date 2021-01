L'acteur Jean-Pierre Bacri est décédé à l'âge de 69 ans

L’homme, figure du théâtre et du cinéma français, occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d’anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains . Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui.

En 1998, il est récompensé du César du meilleur second rôle pour sa performance dans "On connaît la chanson" d'Alain Resnais. Il obtient à plusieurs reprises le César du meilleur scénario original ou adaptation, pour "Smoking/No Smoking", "Un air de famille", "On connaît la chanson" et "Le goût des autres". On l'a vu plus récemment dans "Le Sens de la fête" réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano.