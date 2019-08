L'apocalypse, c'est pour quand?

40 ans après, Coppola livre enfin SA version définitive d’"Apocalypse Now". Un dernier montage "pour le geste"? Pas seulement…

À 80 ans, la plupart des retraités rangent sagement leurs outils. Mais pas Francis Ford Coppola. Croyez-vous que l’homme aux 6 Oscars – récoltés avant ses 36 ans – va bouquiner au bord de la piscine de son manoir d’Inglenook et regarder prospérer ses vignes? Non. Il va passer deux années à la cave, dans une pièce obscure, avec un monteur. Histoire de donner encore un peu plus de portée à son chef-d’œuvre, l’un des films les plus emblématiques de tous les temps: "Apocalypse Now".

Apocalypse Now (1979) Official Trailer

La version qui est proposée depuis le 21 août dans certaines villes (Londres, New York, Paris…) – et pour tous les autres en BlueRay – est donc LA définitive. La seule qui mérite le titre de "director’s cut". Pas la version "festival de Cannes" de 1979 – celle qui reçut une certaine Palme d’or. Pas non plus la version "Redux" de 2001. Celle-ci, mesdames et messieurs, est une version 4K (donc adaptée au numérique), remixée, et censée nous proposer le meilleur des deux mondes: le rythme tendu (pendant plus de 2 heures 30!) de la première, et l’exhaustivité de la seconde.

En retravaillant sa matière, en pesant chaque image de chaque seconde, le vieux Coppola nous montre que rien n’est gratuit.

Car les fans sont d’accord pour dire qu’"Apocalypse Now Redux" apportait une nouvelle lecture – "redux" ne voulant pas dire "réduite" mais bien rendue à elle-même (avec ses 49 minutes de plus – pour un total de 202, soit 3 heures 22). Une nouvelle lecture, notamment pour le public francophone, la Redux offrant une longue partie dans la plantation de riches colons français, où le dîner s’éternise, où les sous-entendus fusent, et où tous les enjeux de la (dé) colonisation sont abordés avec une tension insupportable de mort imminente.

Cette approche maladive du détail rappelle les obsessions de fin de carrière d’un certain Charlie Chaplin, qui recomposait lui-même, et à l’infini, les musiques de ses chefs-d’œuvre. Et on comprend pourquoi Coppola s’acharne à trouver la note finale (un zeste de playmates, une touche de Robert Duvall, et une pincée de Marlon Brando). Car dans "Apocalypse Now", tout tourne (déjà) autour de la question qui nous taraude aujourd’hui: quel poids peut-on donner aux images, aux symboles? Film de guerre ou film antiguerre: telle est la question. Et d’abord, un film peut-il intelligemment dire une chose et être son contraire? Dans "Apocalypse Now", la jubilation primaire du spectacle de la violence est bien présente, mais au milieu du dégoût généralisé.

Apocalypse Now Final Cut | Official IMAX® Trailer | Francis Ford Coppola

Tout est manipulation

Ce statut ambigu de l’image prend tout son poids à l’heure des fake-news et de la manipulation par des sociétés du genre Cambridge Analytica. Tout est-il manipulation?