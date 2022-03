Depuis la chute de l'URSS et l'indépendance, l'Ukraine a déployé une culture qui n'avait jamais cessé d'exister souterrainement, et qui joue désormais un rôle important dans son récit national et ses liens avec l'Occident. Sur le terrain, le monde de l'art survit en tenant bon ou en fuyant les régions du front. Un artiste ukrainien et une productrice russe exposent leur vie en guerre.