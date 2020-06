L'horreur de l'esclavagisme moderne

Le film nous le répète plusieurs fois en voix off, et par symboles interposés: Oleg est l’agneau sacrificiel. Letton mais d’origine russe, le jeune homme n’a pas reçu les honneurs d’un passeport en bonne et due forme et se retrouve paria officiel. Le voici qui débarque dans un lieu symbolique. Une capitale multiculturelle bien sous tous rapports, mais où prolifèrent toutes les magouilles que l’Occident se permet pour mieux exploiter son prochain, avec la bonne conscience de la modernité libérale. À Bruxelles (Belgique).

Urgence du sujet

On regrettera une narration qui fait parfois des détours superflus, ou qui s’encombre de symbolisme, renforcé par la voix off. Mais ces petites boursouflures ne pèsent pas lourd face à l’urgence du sujet, et face à la pertinence du traitement. Les acteurs sont tous excellents, comme par exemple la petite amie d’Andrzej, qui laisse un instant entrevoir à Oleg une potentielle autre vie. Le format d’image presque carré et le découpage très proche des visages nous permettent de partager l’aventure au plus près. Et que dire de tous ces décors, extrêmement familiers au public belge, qui devra assumer que – plus de 20 ans après "La promesse" des frères Dardenne – la Belgique soit encore synonyme de toutes les compromissions du travail au noir et du trafic d’êtres humains.