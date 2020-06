L'innocence des bourreaux

Voici un film colombien primé à Sundance, où des ados soldats surveillent une otage. Violence, nature, suspense et images à couper le souffle…

Après "Un fils", voici un autre film victime d’une "fausse sortie" à cause de la crise sanitaire, mais qui ressort avec une aura supplémentaire. Car ici tous les enjeux que nous avons expérimentés récemment dans notre contexte moderne sont exacerbés, et décrits avec force, mais sur le mode sauvage: importance du groupe, jeux de pouvoir dans un milieu confiné, hiérarchies semi-conscientes, présence d’un ennemi invisible.

Ils sont huit gamins, seuls, là-haut sur la montagne colombienne. Chien, Schtroumpf, Lady, Rambo, Loup… Ils ont 14, 15 ou 16 ans. La journée, ils semblent s’entraîner dans l’allégresse pour une sorte de passage à l’acte militaire imminent. Le soir, c’est l’heure de la fête, teintée de rites initiatiques à coup d’humiliation et de rafales de Kalachnikov vers le ciel. Mais voici le Messager, et l’on comprend alors ce qui se trame sur cette montagne perdue, entourée de montagnes semblables où règne une brume éternelle: On sort de sa cache une otage, la Doctora. Cette grande femme blonde apeurée doit lire le journal du jour face à la caméra, en gage de signe de vie. Mais le Messager a aussi apporté un trésor au petit groupe: une vache laitière. La nuit suivante, alors que l’on célèbre l’union autorisée par la hiérarchie entre Loup et Lady, une balle perdue tue la précieuse vache. Par peur des chefs, le groupe décide alors de quitter la montagne, en emportant l’otage. L’union sacrée résistera-t-elle à la course-poursuite qui les entraîne au cœur de la jungle?

Flirt permanent entre le bien et le mal

«Monos» surfe sur une vague faite de poésie et de puissance.

Magnifique, prenant, étonnant, envoûtant, symbolique, barbare: les adjectifs ne manquent pas pour qualifier le second long-métrage d’Alejandro Landes, un ancien de la Brown University (section Sciences éco!) – par ailleurs réalisateur colombien. "Monos" a remporté le Prix du public au festival de Sundance, et on comprend pourquoi: les acteurs non professionnels, les décors naturels hallucinants, mais surtout un flirt permanent entre le bien et le mal. Bientôt les tortionnaires deviennent les victimes pourchassées, dans une jungle qui ressemble autant au Jardin d’Eden qu’à la matrice collante d’"Apocalypse Now".

Ajoutons à cela une dimension "Sa Majesté des mouches": quelle forme prendra une organisation pensée par de jeunes gens? Les jeux de pouvoir peuvent être brutaux, dans un contexte où la morale n’est pas une chose immanente, mais plutôt un ressenti personnel et mouvant. La prétendue innocence de la jeunesse pose ici en filigranes l’éternelle question "l’homme est-il bon?" – pour y répondre sans complaisance, et avec une certaine subtilité.

