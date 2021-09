"L'origine du monde" | Lafitte sous les jupes de sa mère

Lafitte nous entraîne dans un tango de plus en plus vif, mais de plus en plus étrange, voire initiatique, vers le terrible grincement qui préside à nos vies.

Rire sardonique

Loin d’un parcours trop rocambolesque où on se contenterait de faire claquer les portes et résonner les bons mots, Lafitte nous donne la main, puis nous empoigne fermement, pour nous entraîner dans un tango de plus en plus vif, mais de plus en plus étrange, voire initiatique, vers le terrible grincement qui préside à nos vies. Le rire, ici, est proprement sardonique. Nous pénétrons bientôt une contrée étrange, située au-delà du rire: Lafitte cherche l’éructation salutaire qui nous révélera – tout en créant du sens dans notre cerveau – qui nous sommes dans nos tripes. Et même un petit peu plus bas, dans les tréfonds où Freud fait sa loi. Brillant!