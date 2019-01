L'ultime saison de Game of Thrones arrive… le 14 avril

La dernière saison de la célèbre série de HBO Game of Thrones débarquera le 14 avril prochain. Elle se compose de six épisodes de 80 minutes.

Les fans sont enfin fixés. La dernière saison de Game of Thrones débarquera sur les écrans le 14 avril prochain. La chaîne HBO a en effet annoncé la date de diffusion en publiant un trailer dans lequel on peut voir Jon Snow et ses sœurs, Sansa et Arya Stark, dans les cryptes de Winterfell.