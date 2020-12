"La Chronique des Bridgerton": ... mais les costumes sont bien

Londres, années 1800, la haute société gonfle ses perruques, lustre ses bijoux et se pare de ses plus beaux atours en vue de l’événement à ne pas manquer: la présentation à la reine de la nouvelle génération de prétendantes au mariage. La réaction de la souveraine déterminant la cote des jeunes filles sur le marché des fiançailles, la belle et gracieuse Daphne s’en sort à merveille, avant qu’un malheureux concours de circonstances ne chamboule ses plans.