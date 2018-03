"La Forme de l'eau" triomphe aux Oscars

Principaux récompensés à la 90e cérémonie des Oscar

· Meilleur film : "La forme de l'eau"

· Meilleur réalisateur : Guillermo del Toro pour "La forme de l'eau"

· Meilleur acteur : Gary Oldman dans "Les heures sombres"

· Meilleure actrice : Frances McDormand dans "Three Billboards : les panneaux de la vengeance"

· Meilleur second rôle masculin : Sam Rockwell dans "Three Billboards : les panneaux de la vengeance"

· Meilleur second rôle féminin : Allison Janney, "Moi, Tonya"

· Meilleur scénario original : "Get Out"

· Meilleur scénario d'adaptation : "Call Me By Your Name"

· Meilleur film d'animation : "Coco" Meilleur film documentaire : "Icarus"

·Meilleur film en langue étrangère : "Une femme fantastique" (Chili)

·Meilleure chanson originale : "Remember Me" (Coco)