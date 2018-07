La Mostra de Venise clap 75

C’est, n’en déplaise au Festival de Cannes, le plus vieux festival de cinéma du monde. Mais ces dernières années, tout ce qui se fait de plus chic, de glamour et d’excellence s’y bouscule.

Il y a deux étés, "La La Land" y avait entamé sa success story. On comprend que Damien Chazelle et son acteur-fétiche, Ryan Gosling, ne se soient pas fait prier pour offrir "First Man", un biopic sur l’astronaute Neil Armstrong, en ouverture de la Mostra. Hors compétition lui aussi, le remake de "A Star Is Born" de et avec Bradley Cooper. Pour son premier essai en tant que réalisateur, Cooper a choisi d’offrir un vrai rôle à Lady Gaga. Elle y interprète une chanteuse de country.

First Man

Du côté de la compétition officielle, on attend beaucoup de "Sunset" de Laszlo Nemes qui avait été oscarisé pour "Le Fils de Saul". L’histoire se déroule avant la Première guerre mondiale. Très historiques également, "Peterloo", de Mike Leigh, retrace un épisode sanglant de l’histoire de la Grande-Bretagne, le massacre de Peterloo en 1819 et "The Favourite" de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone et Rachel Weisz plongées dans la cour de la farfelue reine Anne d’Angleterre, au début du 18e siècle. Parmi les nombreux réalisateurs italiens présents à la Mostra, on ne manquera pas de noter la participation de Luca Guadagnino (dont "Call Me By Your Name" est l’un des plus grands succès de cette année) avec "Suspiria". Un remake de l’œuvre de Dario Argento avec Dakota Johnson, Chloé Grace Moretz et Tilda Swinton. Thom Yorke en a composé la B.O.

Suspiria

Autre présence de poids, celle de Ethan et Joel Coen avec "The Ballad Of Buster Scruggs", une série télé réalisée spécialement pour Netflix sur le Far West américain. Du côté des metteurs en scène français, on appréciera "The Sisters Brothers" de Jacques Audiard, soit son premier film américain avec pas moins que Joaquin Phœnix, Jake Gyllenhaal et John C. Reilly.

The Sisters Brothers