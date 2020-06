La cinémathèque connait ses classiques

Cinematek rouvre ses portes! Hommage à Chantal Akerman, à Marion Hänsel, et bien sûr reconnexion avec notre patrimoine mondial et immatériel: les grands classiques du 7e art, de Kubrick à Hitchcock en passant par Kurosawa.

C’est avec une certaine émotion que le cinéphile découvrira le programme de rentrée post-Covid à la Cinémathèque Royale . Pas seulement à cause de tous les chefs-d’œuvre qui nous sont rendus, mais surtout parce que tout rouvre par un hommage à deux grandes réalisatrices belges disparues récemment, Marion Hänsel et Chantal Akerman .

Ce mercredi 1er juillet, à 19h, "News from Home" d’Akerman. Pour ceux qui ne connaissent pas encore: une extraordinaire plongée hypnotique dans le Manhattan des années 70. À 21 ans, Akerman part pour New York. Là, elle découvre une nouvelle forme de liberté, un monde de possibles où personne ne l’attend, ou personne ne s’offusque, une sorte d’Amérique éternelle dans ce pouvoir qu’elle possède de faire reculer toutes les frontières. À ces plans de la ville, d’une beauté envoûtante, d’une force incroyable, se mêlent les lettres envoyées et reçues, surtout de sa mère. Ce film, montré dans les écoles de cinéma du monde entier, est très souvent cité comme source d’inspiration par des réalisateurs comme Gus Van Sant.

La crème de la crème tout l'été

Dès le lendemain, et pendant tous les mois de juillet et d’août, les grands classiques viennent se mêler aux hommages aux deux réalisatrices. C’est la crème de la crème que la cinémathèque a convoquée pour nous, et pas seulement de longs films incontournables qui pourraient décourager le grand public: "Le mécano de la Générale" de Buster Keaton, miracle de drôlerie, de poésie, d’inventivité. "Vertigo" ("Sueurs froides") d’Hitchcock, le thriller qui n’a pas pris une ride, "Rashomon" de Kurosawa, une histoire de samouraï qui joue avec génie sur les twists narratifs, pour notre plus grand plaisir.