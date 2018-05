"La forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples"

Comment concilier un discours rassembleur où l’homme doit disparaître sous les grandes idées, et le principe même d’une élection présidentielle où l’ego doit s’affirmer? Retour sur Mélenchon, l’homme venu de nulle part et qui s’est (presque) invité au second tour…

Mélenchon remarque qu’avant on entrait en politique via Trotski, et qu’aujourd’hui les jeunes s’engagent parce qu’ils sont végans.

Le film n’a pas beaucoup de personnalité en tant qu’objet de cinéma, mais il est émaillé de séquences intéressantes, comme celle où Mélenchon remarque qu’avant on entrait en politique via Trotski, et qu’aujourd’hui les jeunes s’engagent parce qu’ils sont végans. Passionnant, le rapport de Mélenchon avec les médias, très critiques voire malveillants en début de campagne, et qui s’adoucissent lorsque le candidat de la France Insoumise titille les 20% d’intentions de vote. Avec le recul, les moments clés de l’élection apparaissent, comme celui où Mélenchon déplore sincèrement que le candidat de la droite (Fillon) ait si subitement "disparu du débat", en devenant un "objet judiciaire ou de rigolade", laissant la place de choix à l’opportunisme d’un Macron…