La juge Gruwez, le président Hennart et "l'histoire bien belge"

On rebobine la pellicule: la juge Gruwez, personnage principal de ce documentaire étonnant, a été interdite de Magritte et de Césars par son supérieur hiérarchique, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart. Au point que, dans un entretien à la RTBF, celui-ci lâche le mot qui blesse, affirmant que sa magistrate lui faisait l’effet d’un "singe sur un orgue de barbarie". Et s’attire un courrier assassin de 14 de "ses" 17 juges d’instruction.