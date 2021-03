La magie Disney à ses limites dans "Raya et le dernier dragon"

Vous voyez, ce moment un rien étrange où les films Disney ralentissent parfois l’action ou l’humour pour vous rappeler que contre toute attente les bons seront récompensés à la fin? "Raya et le dernier dragon" vous en propose carrément 20 minutes en guise d’introduction! Un monde en forme de dragon, où un mal mauve fluo se déchaîne (le drone), transformant les humains et leurs amis les dragons en pierre. On est arrivé à emprisonner dans un cristal l’esprit du dernier dragon, mais le monde se divise pour posséder ledit cristal, on se fait la guerre, et le drone règne. Dans ce nouveau désert, une jeune princesse veut rassembler les éclats de cristal pour qu’à nouveau puissent régner la paix et l’harmonie. Et les dragons. Et les hommes.